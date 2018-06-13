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Украинская делегация в Канаде призвала упростить визовый режим

Украинская делегация в Канаде призвала упростить визовый режим

КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинская парламентская делегация в Канаде призвала упростить визовый режим для украинцев. Об этом вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила в своем Facebook, передает УНН.

"Во время всех встреч в Канаде украинская парламентская делегация призвала упростить визовый режим для украинцев", - сообщила Геращенко.

Напомним, посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что безвизовый режим с ЕС, который действует уже год, является заслугой украинского народа. И важно, чтобы Украина продолжала выполнять все требования для безвиза.

Как сообщал УНН, за год действия безвизового режима с Европейским союзом более полумиллиона украинцев ним воспользовались.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, Безвизовый режим
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