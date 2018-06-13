Британская бабушка обнаружила на чердаке монету за 100 тыс. фунтов

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Великобритании 69-летняя бабушка, которая собиралась выбросить найденную коробку "хлама" со старыми монетами в мусорное ведро, была потрясена, обнаружив, что одна из них стоит 100 тысяч фунтов стерлингов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail.

Женщина из британского города Кинстон-апон-Халл не знала, что у нее есть монета из серии "Оксфордская корона" Роулина - очень редкая монета, выпущенная в 1644 году во время правления Карла I.

Она унаследовала это сокровище, которое хранилось в коробке из-под обуви, наполненной монетами, десятилетиями ранее от ее деда и недавно вновь обнаружила ее, убирая на чердаке.

Бабушка отправила монету на оценку фирме Vintage Cash Cow, где ей и рассказали о ее истинной ценности.

Теперь монету собираются продать с аукциона, который, как ожидается, состоится в Лондоне, Нью-Йорке или Гонконге и получить за нее более 100 тысяч фунтов стерлингов благодаря ее редкости и исключительно хорошему состоянию.

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