Парубий призвал Великобританию осудить строительство Северного потока-2

КИЕВ. 13 июня. УНН. Спикер украинского парламента Андрей Парубий во время визита в Великобританию призвал осудить строительство Северного потока-2. Об этом спикер Верховной Рады Украины написал в сети twitter, передает УНН.

"Во время встречи с Министром по делам Европы и Америки сэром Аланом Данканом в Британском парламенте призвал Великобританию осудить строительство "NordStream2", ведь это не экономический, а вполне политический проект", - говорится в сообщении.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предостерег французский бизнес от участия в строительстве "Северного потока-2".

Как сообщал УНН, Швеция одобрила заявку от компании Nord Stream 2 на прокладку двух ниток газопровода через свою экономическую зону в Балтийском море.