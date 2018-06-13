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Парубий призвал Великобританию осудить строительство Северного потока-2

Парубий призвал Великобританию осудить строительство Северного потока-2

КИЕВ. 13 июня. УНН. Спикер украинского парламента Андрей Парубий во время визита в Великобританию призвал осудить строительство Северного потока-2. Об этом спикер Верховной Рады Украины написал в сети twitter, передает УНН.

"Во время встречи с Министром по делам Европы и Америки сэром Аланом Данканом в Британском парламенте призвал Великобританию осудить строительство "NordStream2", ведь это не экономический, а вполне политический проект", - говорится в сообщении.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предостерег французский бизнес от участия в строительстве "Северного потока-2".

Как сообщал УНН, Швеция одобрила заявку от компании Nord Stream 2 на прокладку двух ниток газопровода через свою экономическую зону в Балтийском море.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Парубий, парламент, Северный поток-2
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