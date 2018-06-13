КИЕВ. 13 июня. УНН. Суд в оккупированном Крыму уже второй раз перенес оглашение приговора "по делу 26 февраля". Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"Оглашение приговора по делу "26 февраля" отложено во второй раз. Само это дело - бесконечная череда отложений, которая длится уже более трех лет", - написал адвокат.

Полозов отметил, что это дело уже политически исчерпало себя, а события более чем четырехлетней давности уже и подзабытые самими заказчиками.

Напомним, "дело 26 февраля" касается противостояния на митинге против аннексии Крыма 26 февраля 2014 года между сторонниками территориальной целостности Украины и сторонниками партии "Русское единство", которой руководил нынешний "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Как сообщал УНН, в подконтрольном России Центральном районном суде Симферополя представитель прокуратуры предъявил обвинения пятерым участникам митинга за единство Украины под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года. Подсудимые Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Арсен Юнусов, Ескендер Емирвалиев и Ескендер Кантемиров обвиняются российскими властями по ч. 2 ст. 212 "Участие в массовых беспорядках".