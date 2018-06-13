Стало известно, как Facebook следит за своими пользователями

КИЕВ. 13 июня. УНН. Марк Цукербергом глава компании Facebook передал Конгрессу США полный отчет о методах и способах слежки за своими пользователями. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Способы, при помощи которых Facebook шпионит над своими пользователями включают в себя отслеживание движений мыши, регистрацию уровней заряда батарей и мониторинг устройств вблизи пользователя, находящихся в одной сети, анализ установленных плагинов и свободного места в памяти компьютерной техники.

Также соцсеть анализирует "контактную информацию", такую как: "телефонная книга", "журнал звонков" и "журнал SMS" для пользователей Android.

Более того Facebook сохраняет и анализирует информацию о местоположении GPS, фотографии GPS, которую он найдет в настройках вашего устройства.

Не забывает он и об информации о компьютерах, телефонах, подключенных телевизорах и других устройствах, подключенных к сети, а также о вашем поставщике интернет-услуг или мобильном операторе.



Отчет на 454 страницах был подготовлен в ответ на вопросы, заданные Марку Цукербергу во время его выступления перед Конгрессом в апреле.

Напомним, Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети. Позже Facebook сообщил об утечке данных почти 90 млн пользователей.

Ранее авторитетное издание The Guardian отметил, что одним из основных моментов слушаний Сената США по утечки данных социальной сети Facebook заключается в простых и очевидных вопросах основателю и владельцу социальной сети.

Как сообщал УНН, Facebook разорвет соглашение с китайской компанией Huawei о доступе к персональным данным пользователей социальной сети, которая была у корпорации минимум с 2010 года.