Синоптики предупредили о пожарной опасности в районе Чернобыля

КИЕВ. 13 июня. УНН. В пятницу в районе Чернобыля сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, передает УНН.

"13-15 июня в районе Тетерева, Белой Церкви, Борисполя и Барышевки чрезвычайная (5 класса), 15 июня в районе Чернобыля высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в течение 13-15 июня в большинстве регионов Украины, за исключением запада, севера, Черкасской и Полтавской областей, сохранится пятая степень пожарной опасности.

Напомним, 5 июня в 10:10 в зоне ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 га. 7 июня в 17:50 пожар был ликвидирован.