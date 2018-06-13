Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 июня 2018 21:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
5595
Версия для печати

Синоптики предупредили о пожарной опасности в районе Чернобыля

Синоптики предупредили о пожарной опасности в районе Чернобыля

КИЕВ. 13 июня. УНН. В пятницу в районе Чернобыля сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, передает УНН.

"13-15 июня в районе Тетерева, Белой Церкви, Борисполя и Барышевки чрезвычайная (5 класса), 15 июня в районе Чернобыля высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в течение 13-15 июня в большинстве регионов Украины, за исключением запада, севера, Черкасской и Полтавской областей, сохранится пятая степень пожарной опасности.

Напомним, 5 июня в 10:10 в зоне ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 га. 7 июня в 17:50 пожар был ликвидирован.

Источник: УНН
Теги: Чернобыль, пожары, пожарная безопасность
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.