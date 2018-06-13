НАПК разоблачило главу горсовета и ветеринара в самопремиюванни

КИЕВ. 13 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протоколы о незаконном выписывания себе премий председателем горсовета и начальником ветеринарной клиники. О на это своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Назка, передает УНН.

"НАПК направило в суд еще 8 протоколов об административных правонарушениях, которые касаются несоблюдения требований закона о конфликте интересов. В частности, протоколы составлены в отношении председателя Хмельницкой городского совета Винницкой области Редчика Сергея Борисовича, который сам себе устанавливал надбавки и премии и начальника Белоцерковской районной государственной больницы ветеринарной медицины Кондратюка Олега Николаевича, который премировал свою жену", - отметили в НАПК.



В ведомстве также напомнили, что в соответствии с положениями статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях неуведомление лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, а совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта интересов - наложение штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.



Как сообщал УНН, по результатам плановой проверки, которая проводилась Национальным агентством по предупреждению коррупции в министерствах, составлено и направлено в суд два протокола об административных правонарушениях, совершенных должностными лицами Кабинета министров Украины.