Crown Agents может перечислить российской компании 120 тыс. долл. украинских налогоплательщиков

КИЕВ. 13 июня. УНН. Международная организация Crown Agents, которая проводит закупки изделий медицинского назначения и лекарств по заказу Министерства здравоохранения Украины, намерена приобрести почти 2000 тест-систем у российской компании. Об этом свидетельствует акцепт, опубликованный на официальном сайте Crown Agents, сообщает УНН.

В документе отмечается, что право поставить тест-системы для проверки донорской крови на гепатиты и сифилис в Украину получила компания LLC Diagnostic System.

Речь об ООО “Диагностические системы Украина”. Эта компания имеет киевскую регистрацию, но ее собственником является гражданин РФ — Константин Бурков.

Кроме того, ООО “Диагностические системы Украина” является дочерним предприятием российского ООО НПО “Диагностические системы”, зарегистрированного и работающего в Нижнем Новгороде.

Примечательно, что российскую материнскую компанию возглавляет отец Константина Буркова — Анатолий Бурков.

Таким образом, согласно документу Crown Agents, международная организация намерена приобрести у ООО “Диагностические системы Украина” наборы тест-систем для выявления гепатита В (в количестве 651 шт), наборы тест-систем для выявления гепатита С (в количестве 643 шт) и наборы тест-систем для выявления сифилиса (в количестве 609 шт.). Стоимость одного такого табора составляет 63 доллара. Соответственно, Crown Agents в случае подписания договора с “российской дочкой”, перечислит в адрес компании около 120 тис. долларов из украинского бюджета.

Напомним, как сообщал УНН, у компании ООО “Диагностические системы Украина” массово закупают товары медицинского назначения и украинские больницы.

С целью выяснить, почему в отношении фактически российской компании на территории нашего государства не работают экономические санкции, и почему украинские больницы, по сути, дают право заработка представителям страны-агрессора, УНН обратился с соответствующими запросами к СНБО, Минздраву, НАБУ и Службе безопасности Украины.