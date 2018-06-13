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Crown Agents может перечислить российской компании 120 тыс. долл. украинских налогоплательщиков

Crown Agents может перечислить российской компании 120 тыс. долл. украинских налогоплательщиков

КИЕВ. 13 июня. УНН. Международная организация Crown Agents, которая проводит закупки изделий медицинского назначения и лекарств по заказу Министерства здравоохранения Украины, намерена приобрести почти 2000 тест-систем у российской компании. Об этом свидетельствует акцепт, опубликованный на официальном сайте Crown Agents, сообщает УНН.

В документе отмечается, что право поставить тест-системы для проверки донорской крови на гепатиты и сифилис в Украину получила компания LLC Diagnostic System.

Речь об ООО “Диагностические системы Украина”. Эта компания имеет киевскую регистрацию, но ее собственником является гражданин РФ — Константин Бурков.

Кроме того, ООО “Диагностические системы Украина” является дочерним предприятием российского ООО НПО “Диагностические системы”, зарегистрированного и работающего в Нижнем Новгороде.

Примечательно, что российскую материнскую компанию возглавляет отец Константина Буркова — Анатолий Бурков.

Таким образом, согласно документу Crown Agents, международная организация намерена приобрести у ООО “Диагностические системы Украина” наборы тест-систем для выявления гепатита В (в количестве 651 шт), наборы тест-систем для выявления гепатита С (в количестве 643 шт) и наборы тест-систем для выявления сифилиса (в количестве 609 шт.). Стоимость одного такого табора составляет 63 доллара. Соответственно, Crown Agents в случае подписания договора с “российской дочкой”, перечислит в адрес компании около 120 тис. долларов из украинского бюджета.

Напомним, как сообщал УНН, у компании ООО “Диагностические системы Украина” массово закупают товары медицинского назначения и украинские больницы.

С целью выяснить, почему в отношении фактически российской компании на территории нашего государства не работают экономические санкции, и почему украинские больницы, по сути, дают право заработка представителям страны-агрессора, УНН обратился с соответствующими запросами к СНБО, Минздраву, НАБУ и Службе безопасности Украины.

Источник: УНН
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