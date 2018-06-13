Премьер Грузии подал в отставку

КИЕВ. 13 июня. УНН. Премьер-министр Георгий Квирикашвили ушел в отставку. Об этом он заявил на специальном брифинге, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".

В то же время Георгий Квирикашвили говорил об успехе в сфере экономики.

"Сегодня тот момент, когда надо дать возможность председателю парламента укомплектовать команду исходя из тех взглядов, которые есть у него", - заявил Квирикашвили.

Как пишет издание, еще вчера, после завершения заседания в офисе "Грузинской мечты" все лидеры отрицали, что премьер собирался уйти в отставку. А сегодня утром часть членов парламента призвали его покинуть пост.

"Отставка Квирикашвили означает, что состав правительства будет автоматически в отставке. После этого парламентское большинство в семидневный срок должно представить президенту новый состав правительства, после чего Георгий Маргвелашвили также через семь дней должен представить парламенту состав правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отставка правительства связана с протестными акциями в Грузии, которые начались в конце мая. Протестующие требуют "восстановления справедливости" в деле об убийстве 16-летнего подростка в декабре 2017 года.