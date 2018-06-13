Скандал с мигрантами: в Италию прибыло новое судно с беженцами

КИЕВ. 13 июня. УНН. Судно с 937 мигрантами прибыло на итальянский остров Сицилия в порт Катания сегодня утром на фоне международного скандала относительно приема беженцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Судно итальянской береговой охраны Diciotti подобрало мигрантов у берегов Ливии. Diciotti было разрешено причалить, поскольку это итальянское судно, выполняющее правительственную миссию.

Как сообщал УНН, сегодня с утра Италия вызвала французского посла для переговоров после обвинений со стороны Франции в циничном, безответственном поведении в отношении судна с мигрантами на борту, которые застряли в Средиземном море.

Ранее правительство Италии закрыло свои порты для кораблей со спасенными в Средиземном море беженцами, заявив, что мигрантов должна принимать Мальта.

Франция осудила отказ соседнего государства и обвинила итальянское правительство в "цинизме" и попросила Рим пересмотреть свою позицию, сообщало ранее издание Reuters.

Во время брифинга после заседания правительства Франции, представитель правительства Бенжамин Грило заявил, что президент Эммануэль Макрон дал понять, что страна с ближайшей береговой линией к судну, которое потерпело бедствие, несет ответственность в соответствии с морским правом.

"Существует степень цинизма и безответственности в поведении правительства Италии по этой драматической гуманитарной ситуации", - Грило процитировал Макрона накануне.

Известно, что на борту судна находилось 629 мигрантов, в том числе 11 детей и семь беременных женщин. Они в воскресенье застряли в Средиземном море из-за отказа Италии и Мальты принять корабль.

Напомним, в понедельник принять судно с мигрантами на борту распорядился премьер Испании Педро Санчес.