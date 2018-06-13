ФФУ запрещает детям играть на новых футбольных полях - СМИ

КИЕВ. 13 июня. УНН. Вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко выгнал детей с футбольного поля ФФУ в Киеве, которое было построено на средства УЕФА. Об этом сообщило спортивное издание “Спорт Экспресс”, передает УНН.

Издание отмечает, что соответствующее сообщение и видео к нему появилось в Facebook-паблике “Мнение одного болельщика”.

Как отмечает новостной ресурс, Вадим Костюченко “пришел на мини поля ФФУ, построенные за счет УЕФА, и в грубой форме выгнал оттуда всех ребят”.

“Аргументы такие:

— Это поля ФФУ — и здесь запрещено играть всем, кто не принадлежит к ФФУ.

— Поля изнашиваются.

— Тут будет только детская академия.

— Идите играть на НСК “Олимпийский”, — цитирует издание очевидца, снимавшего разговор с Костюченко на видео.

СМИ отмечает, что эти поля находятся на территории ФФУ, и традиционно каждый вечер киевляне играли там в футбол.

“Единственное, раньше эти поля были не такие хорошие по качеству. Сейчас же там просто замечательный газон и инфраструктура. Играть в футбол одно удовольствие. И за это нужно сказать спасибо УЕФА, которое делает для людей больше, чем все правительства вместе взятые.

Напротив этих полей есть еще большой стадион — где в среднем 100-200 киевлян бегают. И оттуда никого не выгоняют. Бегают абсолютно все кто хочет. Только футбол почему-то под запретом. Ведь, казалось бы, — это же здорово, что так много людей занимается спортом. Но вот для нынешнего руководства ФФУ — это почему-то огромная проблема! Они даже поставили замки. И люди теперь вынуждены перелазить через забор”, — пишет издание со ссылкой на видео очевидца.

Как сообщал УНН, НАБУ открыло уголовное дело по факту скандальных закупок футбольного покрытия у коммерческих дочерних компаний Федерации футбола Украины.

Реакции украинских властей на этот счет потребовали и в Transparency International. В организации заявили, что в закупках искусственной травы у “ФФУ Продакшин” на неконкурентных условиях должны разбираться не только НАБУ, но и АМКУ.