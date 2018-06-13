ФФУ запрещает детям играть на новых футбольных полях - СМИ
КИЕВ. 13 июня. УНН. Вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко выгнал детей с футбольного поля ФФУ в Киеве, которое было построено на средства УЕФА. Об этом сообщило спортивное издание “Спорт Экспресс”, передает УНН.
Издание отмечает, что соответствующее сообщение и видео к нему появилось в Facebook-паблике “Мнение одного болельщика”.
Как отмечает новостной ресурс, Вадим Костюченко “пришел на мини поля ФФУ, построенные за счет УЕФА, и в грубой форме выгнал оттуда всех ребят”.
“Аргументы такие:
— Это поля ФФУ — и здесь запрещено играть всем, кто не принадлежит к ФФУ.
— Поля изнашиваются.
— Тут будет только детская академия.
— Идите играть на НСК “Олимпийский”, — цитирует издание очевидца, снимавшего разговор с Костюченко на видео.
СМИ отмечает, что эти поля находятся на территории ФФУ, и традиционно каждый вечер киевляне играли там в футбол.
“Единственное, раньше эти поля были не такие хорошие по качеству. Сейчас же там просто замечательный газон и инфраструктура. Играть в футбол одно удовольствие. И за это нужно сказать спасибо УЕФА, которое делает для людей больше, чем все правительства вместе взятые.
Напротив этих полей есть еще большой стадион — где в среднем 100-200 киевлян бегают. И оттуда никого не выгоняют. Бегают абсолютно все кто хочет. Только футбол почему-то под запретом. Ведь, казалось бы, — это же здорово, что так много людей занимается спортом. Но вот для нынешнего руководства ФФУ — это почему-то огромная проблема! Они даже поставили замки. И люди теперь вынуждены перелазить через забор”, — пишет издание со ссылкой на видео очевидца.
Как сообщал УНН, НАБУ открыло уголовное дело по факту скандальных закупок футбольного покрытия у коммерческих дочерних компаний Федерации футбола Украины.
Реакции украинских властей на этот счет потребовали и в Transparency International. В организации заявили, что в закупках искусственной травы у “ФФУ Продакшин” на неконкурентных условиях должны разбираться не только НАБУ, но и АМКУ.