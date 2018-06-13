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За день на Донбассе боевики 14 раз обстреляли украинских военных

За день на Донбассе боевики 14 раз обстреляли украинских военных

КИЕВ. 13 июня. УНН. С начала текущих суток в результате боевых действий в Донбассе получили ранения двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.

"В течение текущих суток, 13 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Противник 14 раз нарушал режим прекращения огня, из них 9 раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения ... В ходе боевых действий текущих суток два украинских защитника получили ранения. потери противника уточняются ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Луганском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, где оккупанты применяли 122-мм артиллерию и 82-мм минометы. Также поблизости Новозвановки враг использовал 82-мм минометы.

Также активные действия противника были отмечены на Мариупольском направлении - защитников населенных пунктов Водяное и Талаковка противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии, а также из 120 и 82-мм минометов.

Вместе с этим снайперский огонь оккупанты вели в районе населенного пункта Красногоровка, что в Донецкой области. Благодаря умелым контрснайперським мерам, украинские военнослужащие быстро заставили противника прекратить огонь.

"Учитывая оперативную обстановку Объединенные силы открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменными", - отметили в пресс-центре ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 12 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой, интенсивность боев оставалась на прежнем уровне. Боевики 32 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 9 раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрел, ВСУ, боевики, ООС
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