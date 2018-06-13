В СБУ опровергают причастность к уголовному производству в отношении должностных лиц "Сумыхимпрома"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сотрудники УСБУ в Сумской области не имеют никакого отношения к открытию и расследования уголовного производства в отношении должностных лиц "Сумыхимпрома" по подозрению в хищении имущества. Об этом УНН сообщил источник в СБУ.

"Уголовные производства относительно "Сумыхимпрома" были начаты не Службой безопасности, а прокуратурой Сумской области и именно прокуратура сейчас проводит расследование. При этом активы предприятия до сих пор не арестованы. Более того, предприятие выставлено на аукцион Фондом госимущества по определенной законом процедуре. Итак, СБУ никакого отношения к этому делу, которое возбуждено в 2016 году - за год до назначения руководителем регионального управления Владислава Косинского, не имеет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, попытки заинтересованных лиц привязать СБУ к этому делу - это попытка любой ценой сорвать аукционные процедуры и взять себе предприятие за бесценок.

Напомним, служащего "Сумыхимпрома" уличили в присвоении имущества на 93 млн грн.