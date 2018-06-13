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В Минске назвали условия разведения военных сил под Станицей Луганской

В Минске назвали условия разведения военных сил под Станицей Луганской

КИЕВ. 13 июня. УНН. Разведение военных сил и средств в Станице Луганской возможно при установке постоянной 7-дневной тишины. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти при условии соблюдения со стороны ОРЛО семидневного периода тишины. Зато мы с тревогой наблюдаем за военной активностью в рамках участков, где разведение должно было состояться раньше - р-н Золотого и Петровского. Так, в р-не Золотого НЗФ ОРДЛО проводят минирование, установили зенитную установку, а в р-не Петровского оборудованы укрепленные пулеметы и минометные позиции, отсюда ВСУ были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов", - написала Олифер.

Напомним, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня проводила заседание в Минске.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Минск, Станица Луганская, контактная группа
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