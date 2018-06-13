Для детей с особыми потребностями в учебных заведениях создадут специальные команды сопровождения

КИЕВ. 13 июня. УНН. Для лучшей адаптации детей с особыми образовательными потребностями в школах и детсадах должны создаваться команды психолого-педагогического сопровождения. Они, в частности, будут разрабатывать индивидуальные программы, по которым учиться ребенок, а также корректировать их при необходимости. Примерное положение о создании таких команд уже размещен на сайте МОН, передает УНН.

В состав "школьной" команды должны войти руководители учреждения (директор или его заместитель по учебно-воспитательной работе), учителя и их ассистенты, учитель-реабилитолог, социальный педагог, психолог и, при необходимости, учитель-дефектолог. В "дошкольную" команду тоже входит директор, воспитатель и его помощник, социальный педагог, а также учитель-дефектолог и педагог.



Предполагается, что членами команды обязательно должны быть родители или законные представители ребенка с особыми образовательными потребностями. Кроме того, можно привлекать других специалистов - врачей, ассистентов ребенка, представителей службы по делам детей и тому подобное. Примерное положение четко определяет функции каждого участника команды.

Напомним, 8 июня МОН рассказал о результатах антидискриминационной экспертизы. В частности, рекомендовалось изъять из учебников названия этнических групп, которые могут иметь отрицательную коннотацию - "негры", "цыгане", и тому подобное.