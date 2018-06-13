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Крысина приговорили к 5 годам тюрьмы за участие в убийстве журналиста Веремия

Крысина приговорили к 5 годам тюрьмы за участие в убийстве журналиста Веремия

Юрий Крысин

КИЕВ. 13 июня. УНН. Апелляционный суд Киева отменил условный срок лишения свободы "титушке" Юрию Крысину и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 года журналиста Вячеслава Веремия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционный суд Киева отменил Крысину условный срок наказания, назначенный Шевченковским районным судом Киева и избрал для него реальный срок - 5 лет лишения свободы", - сказала в суде.

Как сообщал УНН, Крысин был приговорен к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком.

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда относительно условного срока Крысину, подозреваемого в убийстве журналиста Веремия.

Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и истязании активистов Евромайдана. В настоящее время по решению суда Крысин находится под стражей.

Источник: УНН
Теги: суд, убийство, Украина, Евромайдан, журналист
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