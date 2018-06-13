Каждый восьмой законопроект в Раде не имеет перспектив принятия - анализ

КИЕВ. 13 июня. УНН. За 3,5 года работы восьмого созыва Верховной рады Украины лишь 12% законопроектов народных депутатов стали законами. Об этом свидетельствует исследование гражданской сети "ОПОРА", передает УНН.

“Чем быстрее приближается завершение созыва, тем меньше становится количество принятых законодательных актов. Так, за 3,5 года работы парламента лишь 12% законопроектов стали законами. Низкая законодательная производительность Верховной Рады сопровождается и увеличением „законодательного цунами“. Сейчас каждый восьмой законопроект не имеет перспектив для принятия”, — говорится в исследовании.

Отмечается, что с ноября 2014 года по май 2018 года украинские парламентарии в целом зарегистрировали 6 тыс. 613 проектов законов, однако приняли только 808.

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“Так, 76% законопроектов, инициированных Президентом, стали законами. Почти треть (29%) правительственных законопроектов, внесенных в парламент, также были проголосованы. Зато среди зарегистрированных депутатских законопроектов только 12% вступили в силу”, — говорится в сообщении.

В связи с тем, что парламент перегружен большим количеством законопроектов — качество рассмотрения проектов ЗУ остается под вопросом, добавили в “ОПОРЕ”.

“В таких условиях каждый восьмой законопроект, зарегистрированный в Раде, не имеет перспектив для принятия. Преимущественно среди авторов законодательных инициатив — народные депутаты, которые в 40% случаев единолично регистрируют законопроекты”, — уточнили в организации.

Как сообщал УНН, по словам политолога Алексея Станчевского, провальное законотворчество отдельных политиков подчеркивает их полный непрофессионализм.

Так, по мнению эксперта, примером такого парламентского непрофессионализма может служить деятельность нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки. Именно его законодательные инициативы, как правило, поддаются заслуженной критике со стороны экономистов и финансистов. По итогу, проекты Рыбалки практически всегда терпят фиаско в сессионном зале.

“Рыбалка позиционирует себя как эксперт в банковской и финансовой сфере, потому и подает соответствующие законопроекты. Но если мы посмотрим статистику проектов ЗУ, где стоит личное авторство нардепа — почти все они висят без движения. Это говорит о несоответствии той должности, которую Рыбалка занимал ранее. Также это говорит о нем как о не профессионале своего дела”, — отметил Станчевский.

Напомним, накануне банкиры рассказали о несостоятельности очередного законопроекта Рыбалки. Речь идет об инициативе политика объединить государственные банки. Эксперты назвали ее попыткой “вживить колосса на глиняных ногах” в стабилизированную банковскую систему.

Кроме этого, недавно законодатели отказались поддержать законопроект Рыбалки о кредитных союзах. Тогда эксперты отметили, что предложения политика (в случае принятия) могут спровоцировать массовые банкротства и уничтожения около 200 кредитных союзов.

Бессодержательной эксперты считают и законодательную инициативу Рыбалки о криптовалютах.

Аналогично бесполезным экономисты в свое время окрестили законопроект радикала о ломбардах.