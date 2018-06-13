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Олифер: боевики не гарантируют безопасность работе сотрудников ДФС

Олифер: боевики не гарантируют безопасность работе сотрудников ДФС

КИЕВ. 13 июня. УНН. Боевики ДНР не дают гарантий безопасности работе сотрудников Донецкой фильтровальной станции, это ставит под угрозу водоснабжение региона. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер по итогам сегодняшнего заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает УНН.

"Ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции вызывает все большую тревогу. Систематические обстрелы со стороны НЗФ ОРДЛО угрожают безопасности работников станции и водоснабжению, которое является жизненно необходимым для огромного количества людей. На этом участке РФ до сих пор не дает гарантий безопасности для работников, ремонтников и СММ ОБСЕ", - написала Олифер.

Как сообщал УНН, боевики продолжают срывать договоренности о допуске ремонтных бригад на оккупированные территории для восстановления мобильной связи.

Напомним, Украина ожидает, что Российская Федерации откликнется на инициативу создания трехсторонней группы для поиска без вести пропавших, в которую войдут Украина, РФ и представители Международного Комитета Красного Креста.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, водоснабжение, боевики, ДФС
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