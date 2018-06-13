В Австралии нашелся обладатель миллионного джекпота в лотерею

КИЕВ. 13 июня. УНН. Житель Австралии обнаружил у себя дома забытый лотерейный билет с суммой выигрыша в 1,5 млн долл., передает УНН со ссылкой на UPI.

Счастливчик приобрел лотерейный билет около 5 недель назад. Он верно спрогнозировал все выигрышные номера билета: 34, 28, 22, 42, 45.

“Время от времени я играю в лотерею. И, как правило, креплю лотерейные билеты на дверцу своего холодильника. В этот раз я сделал то же самое, не проверив предварительно свой выигрыш. И спустя 5 недель я узнаю, что я — миллионер”, — рассказал он.

Напомним, супруги из Киева впервые купили лотерейный билет “Лото-Забава” и сразу стали миллионерами.