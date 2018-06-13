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Хорватский полузащитник покинул состав донецкого "Олимпика"

Хорватский полузащитник покинул состав донецкого "Олимпика"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Кадровый состав участника Украинской Премьер-лиги донецкого "Олимпик" претерпел изменения. Об этом сообщает пресс-служба "Олимпик".

Команду покинул хорватский полузащитник Иосиф Вукович. Контракт с 26-летним футболистом прерван по обоюдному согласию сторон.

В "Олимпик" Вукович попал в конце февраля 2018 года. Футбоилст дебютировал в заключительном матче первого этапа чемпионата в Мариуполе, провел восемь игр в УПЛ, голами не отметился.

Напомним, что основной голкипер дончан покинул состав и перешел в "Зарю".

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, Футбол
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