Хорватский полузащитник покинул состав донецкого "Олимпика"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Кадровый состав участника Украинской Премьер-лиги донецкого "Олимпик" претерпел изменения. Об этом сообщает пресс-служба "Олимпик".

Команду покинул хорватский полузащитник Иосиф Вукович. Контракт с 26-летним футболистом прерван по обоюдному согласию сторон.



В "Олимпик" Вукович попал в конце февраля 2018 года. Футбоилст дебютировал в заключительном матче первого этапа чемпионата в Мариуполе, провел восемь игр в УПЛ, голами не отметился.



Напомним, что основной голкипер дончан покинул состав и перешел в "Зарю".