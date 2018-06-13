Савченко написала Путину письмо

КИЕВ. 13 июня. УНН. Арестованный народный депутат Надежда Савченко из СИЗО написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором просит его освободить всех украинских политзаключенных. Об этом на странице в Facebook сообщает ее пресс-служба, передает УНН.

"Сегодня, 13 июня, народный депутат, бывший и нынешний политзаключенный Надежда Савченко, обратилась письмом с просьбой об освобождении украинских политзаключенных к президенту РФ Владимиру Путину. К письму прилагается перечень украинских политзаключенных, лишенных воли на российской территории", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Как сообщал УНН, результаты расшифровки ответов на вопросы экспертов при прохождении арестованным народным депутатом Надеждой Савченко "детектора лжи" подтвердили ее намерения о готовности совершить вооруженный государственный переворот с физическим уничтожением украинских политиков.