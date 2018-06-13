Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 июня 2018 21:51
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
112065
Версия для печати

Савченко написала Путину письмо

Савченко написала Путину письмо

Надежда Савченко

КИЕВ. 13 июня. УНН. Арестованный народный депутат Надежда Савченко из СИЗО написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором просит его освободить всех украинских политзаключенных. Об этом на странице в Facebook сообщает ее пресс-служба, передает УНН.

"Сегодня, 13 июня, народный депутат, бывший и нынешний политзаключенный Надежда Савченко, обратилась письмом с просьбой об освобождении украинских политзаключенных к президенту РФ Владимиру Путину. К письму прилагается перечень украинских политзаключенных, лишенных воли на российской территории", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. 

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Как сообщал УНН, результаты расшифровки ответов на вопросы экспертов при прохождении арестованным народным депутатом Надеждой Савченко "детектора лжи" подтвердили ее намерения о готовности совершить вооруженный государственный переворот с физическим уничтожением украинских политиков.

Источник: УНН
Теги: Надежда Савченко, РФ, Владимир Путин, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.