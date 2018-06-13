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В Киеве "заминировали" Соломенский суд: 50 человек эвакуировали

В Киеве "заминировали" Соломенский суд: 50 человек эвакуировали

КИЕВ. 13 июня. УНН. Полиция не обнаружила взрывных устройств в здании Соломенского районного суда Киева. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"В полицию Киева поступило сообщение о взрывчатке в админздания суда, расположенного на улице Смирнова-Ласточкина ... После проверки судебного учреждения и прилегающей к нему территории опасных предметов и веществ не обнаружено. На момент обследования объекта эвакуировали около 50 работников суда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личность, которая совершила ложное сообщение о заминировании.

Напомним, в ходе проверки анонимной информации о "заминировании" двух столичных судов взрывотехники полиции обнаружили в здании Апелляционного суда Киева муляж взрывного устройства.

Источник: УНН
Теги: суд, Киев, минирование, эвакуация
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