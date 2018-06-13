Омбудсмен отправилась в РФ посетить украинских политзаключенных

КИЕВ. 13 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправилась в Российскую Федерацию, чтобы посетить украинских политзаключенных. Об этом на своей странице в Twitter написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Во исполнение моих договоренностей ... Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки. С вами Украина и весь демократический мир. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!" - написал Порошенко.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко поручил Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных в России, оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Как сообщал УНН, Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.