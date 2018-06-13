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В столичном супермаркете избили посетителя, двух молодчиков задержали

В столичном супермаркете избили посетителя, двух молодчиков задержали

КИЕВ. 13 июня. УНН. Полиция задержала двух из трех молодих людей, зверски избивших покупателя супермаркета на столичной Лукьновке. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Антон Геращенко, передает УНН.

“Несколько дней назад в супермаркете „Сільпо“ на метро „Лукьяновская“ группа отморозков зверски избила молодого человека.

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Видео брутального избиения вмиг облетело социальные сети. А полиция Шевченковского района своё дело уже сделал на 2/3. Двое из трёх отморозков уже задержаны и дают показания. Им светит несколько лет за решёткой, если суд будет строгим или условный срок, если они раскаются и станут на путь исправления”, — написал Геращенко.

Он заверил, что за задержанием третьего правонарушителя дело не станет.

Напомним, в Киеве на рынке избили пенсионера.

Источник: УНН
Теги: Киев, задержание, супермаркет
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