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Теннисистка Свитолина дала подробный прогноз на ЧМ-2018

Теннисистка Свитолина дала подробный прогноз на ЧМ-2018

КИЕВ. 13 июня. УНН. Пятый номер мирового женского тенниса Элина Свитолина дала прогноз на каждую стадию чемпионата мира по футболу-2018, что завтра будет стартовать в России, информирует УНН со ссылкой на Twitter теннисистки.

Свитолина рискнула расписать результаты всех матчей турнира, заполнила таблицы группового этапа и сетку плей-офф.
По мнению нашей соотечественницы в четвертьфинальных встречах Франция справится с Португалией, Бразилия победит Бельгию, Испания окажется сильнее Аргентины, а Англия проиграет Германии.

Далее в борьбе за выход в решающее противостояние Бразилия пересилит Францию, а ее соперником по финалу станет Испания, которая должна обыграть немцев. Победителем Мундиаля должна стать Бразилия. В матче за третье место Германия победит Францию.

Примечательно, по мнению Свитолиной, из группового этапа со второй позиции квартета А выйдет команда-хозяйка, которой не удастся выстоять перед сопротивлением Испании в 1/16 финала.

Как сообщалось ранее, Свитолина не будет принимать участие в дебютном турнире WTA в Москве.

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина, теннис
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