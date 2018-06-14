Новости: Политика
Среда, 13 июня 2018, 22:16 • Евгений Демьянов • 15450
Шепелеву суд продлил арест еще на 60 суток
Александр Шепелев
КИЕВ. 13 июня. УНН. Бывшему народному депутату Александру Шепелеву Апелляционный суд Киева продлил содержание под стражей. Об этом сообщили УНН в ГПУ.
"Арест продлен еще на 60 дней до конца июля", - сказали в ГПУ.
Стоит отметить, что ранее суд первой инстанции продолжил Шепелеву срок меры пресечения, но его защита решила обжаловать решение в апелляционном порядке.
Напомним, 8 февраля экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, относительно него Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).
Источник: УНН