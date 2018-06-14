Шепелеву суд продлил арест еще на 60 суток

КИЕВ. 13 июня. УНН. Бывшему народному депутату Александру Шепелеву Апелляционный суд Киева продлил содержание под стражей. Об этом сообщили УНН в ГПУ.

"Арест продлен еще на 60 дней до конца июля", - сказали в ГПУ.

Стоит отметить, что ранее суд первой инстанции продолжил Шепелеву срок меры пресечения, но его защита решила обжаловать решение в апелляционном порядке.

Напомним, 8 февраля экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, относительно него Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).