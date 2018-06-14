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Шепелеву суд продлил арест еще на 60 суток

Шепелеву суд продлил арест еще на 60 суток

Александр Шепелев

КИЕВ. 13 июня. УНН. Бывшему народному депутату Александру Шепелеву Апелляционный суд Киева продлил содержание под стражей. Об этом сообщили УНН в ГПУ.

"Арест продлен еще на 60 дней до конца июля", - сказали в ГПУ.

Стоит отметить, что ранее суд первой инстанции продолжил Шепелеву срок меры пресечения, но его защита решила обжаловать решение в апелляционном порядке.

Напомним, 8 февраля экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, относительно него Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

Источник: УНН
Теги: суд, ГПУ, Украина, Александр Шепелев
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