Открытие ЧМ-2018 в России посетят лидеры лишь 15 государств и двух частично признанных республик

КИЕВ. 13 июня. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал журналистам 15 стран и двух частично признанных госсобразований, главы которых посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу 14 июня на стадионе “Лужники” в Москве. Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на пресс-службу Кремля, передает УНН.

Список в основном состоит из стран СНГ и Латинской Америки. Кроме того, в нем присутствуют два государства, не признанные большинством стран — Абхазия и Южная Осетия. КНДР будет представлять председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам.

Кроме вышеупомянутых церемонию и матч-открытие посетят главы: Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщал УНН, возможный бойкот чемпионата мира по футболу, который завтра стартует в России, стал символическим жестом небольшого круга мировых лидеров. Присоединились, в частности, частично Великобритания, Исландия, Австралия, Польша. При этом не исключили посещения мундиаля при определенных обстоятельствах канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрона. Призывать к бойкоту ЧМ-2018 может и Европарламент.