В аэропорт Ярославского зашла новая грузинская авиакомпания

КИЕВ. 14 июня. УНН. Во вторник, 12 июня, Международный аэропорт “Харьков” принял первый рейс из Тбилиси новой грузинской авиакомпании Myway Airlines. Boeing 737-800 с представителями перевозчика, иностранными журналистами и почетными гостями прибыл в 08:50 по киевскому времени, передает УНН.

Борт, по сложившейся традиции, встретили праздничной водной аркой. Аэропорт, в свое время реконструированный бизнесменом Александром Ярославским в рамках подготовки города к Евро-2012, стал первыми украинскими воздушными воротами для этой новой авиакомпании.

“Грузия — страна, в которую украинцы всегда охотно летали. Мы любим грузинскую культуру, грузинское гостеприимство и рады, что наш аэропорт совместно с Myway Airlines теперь дает возможность летать в Тбилиси и Батуми комфортными прямыми рейсами”, — заявил на пресс-конференции Владимир Васильченко, генеральный директор Международного аэропорта “Харьков”.

Стоит отметить, что рейсы грузинской авиакомпании будут регулярными. По вторникам и субботам будет осуществляться прямой перелет Харьков-Тбилиси (время в пути 2 часа 40 минут), а по средам и субботам — перелет Харьков-Батуми (время в пути 2 часа 35 минут). Авиасообщение между первой столицей и главным курортом Грузии было налажено днем позже, 13 июня. Как утверждается на сайте Международного аэропорта “Харьков”, билеты уже есть в продаже. С учетом всех сборов и платежей стоимость перелета в одну сторону составляет от 99 долл., в обе — от 189 долл.

Как сообщалось ранее, харьковский аэропорт после реконструкции, в которую Александром Ярославским было инвестировано более 100 млн долл., получил новый стимул для развития. За несколько лет предприятие существенно нарастило пассажиропоток. Только за пять месяцев текущего года здесь обслужили 325,8 тысяч человек (+16% к показателям января-мая в 2017 году). Сегодня аэропорт сотрудничает с множеством авиаперевозчиков, среди которых Turkish Airlines, LOT, Pegasus, Wizz Air и другие.