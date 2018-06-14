Мэй: британский кабинет не позволит парламенту связать ему руки на переговорах по Brexit

КИЕВ. 13 июня. УНН. Британское правительство не позволит парламенту связать ему руки, ограничив полномочия на переговорах по Brexit. Об этом заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй в среду в интервью телеканалу CNBC, передает УНН.

“У правительства и парламента разные полномочия, парламент не может связывать правительства руки на переговорах”, — отметила глава правительства. Она оставила за кабинетом министров прерогативу не раскрывать до конца свою стратегию на переговорах по Brexit. “Я с самого начала заявляла, что от нас не стоит ждать постоянных комментариев по переговорной стратегии и переговорам, в которых мы участвуем”, — сказала Мэй.

Палата общин во вторник отвергла поправку в билль о выходе Великобритании из Евросоюза, предусматривающий ограничение полномочий правительства при реализации Brexit. В случае его принятия британский парламент мог получить рычаги управления ходом Brexit, а также возможность инициировать проведение очередного референдума в период с 30 ноября по 29 марта 2019 года. Отклонение парламентариями данной поправки расценивается как значимая победа для британского премьера, поскольку ей благодаря диалогу с депутатами в целом удалось преодолеть разногласия внутри Консервативной партии.

Как сообщал УНН, британский министр по делам Brexit разработал компромиссный план по границе с Ирландией.