УЕФА поставил точку в деле финансового "fair play" в отношении к ФК "ПСЖ"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Следственная палата Комитета по финансовому контролю (CFCB) УЕФА, возглавляемая главным следователем Ивом Летермом, представила обновленную информацию о мониторинге соглашений об урегулировании, подписанных с 12 клубами в последние годы, и о контроле за требованием безубыточности для клубов, участвовавших в командных соревнованиях УЕФА 2017/18.

“Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов постановила прекратить расследование в отношении „ПСЖ“. Такое решение было принято после детального рассмотрения трансферных контрактов и анализа соответствующих управленческих счетов, которые подтвердили, что эти соглашения соответствуют правилам лицензирования и финансового „fair play“ УЕФА. Кроме того, палата пришла к выводу, что результат безубыточности клуба остается в пределах допустимых отклонений за финансовые периоды, которые заканчивались в 2015, 2016 2017 годах. Финансовое влияние трансферной активности клуба с лета 2017 года до будущего трансферного окна и соблюдения требований безубыточности в 2018 году будут оставаться под пристальным вниманием и будут изучены в ближайшие недели”, — говорится в заявлении УЕФА.

Следственная палата оштрафовала французский “Марсель” на 100 000 евро за нарушение требования безубыточности за период 2017-2018, клуб останется под контролем и на следующий сезон. Турецкий “Галатасарай” и израильский “Маккаби” не выполнили требование безубыточности и согласились заключить мировые соглашения. На сезон-2018/19 также хранятся мировые соглашения с “Астаной” (Казахстан), “Трабзонспором”, “Бешикташем”, “Фенербахче” (все — Турция), “Интером” (Италия), “Порту” (Португалия).

Примечательно, что также было решено передать дело казанского “Рубина” в Судебную палату, так как клуб нарушил свое соглашение об урегулировании, подписанное в мае 2014 года. Клуб не выполнил требование безубыточности в течение периода мониторинга, оцененного в сезон 2017/18.

Напомним, что в крайнем сезоне ЛЧ парижане выиграли чемпионат, Кубок лиги и Кубок Франции , но не смогли пройти 1/8 финала Лиги чемпионов.