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Асад заявил, что вмешательство США "срывает соглашение о примирении в Южной Сирии"

Асад заявил, что вмешательство США "срывает соглашение о примирении в Южной Сирии"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент Сирии Башар Асад возложил на США ответственность за нарушение соглашения о локальном примирения в южных районах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранский телеканал Al Alam.

В интервью иранскому телеканалу, переданном в среду агентством SANA, он заявил, что США и Израиль “оказывают давление на боевиков, чтобы не допустить мирного урегулирования”.

По словам Асада, “на юге Сирии или будет достигнуто локальное примирения, или этот регион будет освобожден силой”.

Как сообщал УНН, министерство юстиции США предъявило во вторник обвинения пяти сотрудникам российской компании “Совфрахт” за поставки авиатоплива в Сирию в нарушение санкций, введенных американскими властями в отношении этой арабской страны.

Источник: УНН
Теги: США, Сирия, Башар Асад
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