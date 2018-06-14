Чемпион мира и Лиги чемпионов Индзаги возглавил клуб итальянской Серии А

КИЕВ. 13 июня. УНН. Титулованный экс-футболист сборной Италии Филиппо Индзаги возглавил представителя Серии А ФК “Болонья”, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Соглашение с 44-летним итальянцем рассчитана до 30 июня 2020 года. Завтра на специальной пресс-конференции состоится официальное представление игрока.

Бывший бомбардир уже имел опыт работы на тренерских мостиках. Экс-чемпион мира тренировал “Милан” (2014-2015), а предыдущие два сезона провел в “Венеции”, с которой занял пятое место в серии B. В серии плей-офф за выход в серию A “Венеция” прошла " Перуджу “(3:0), после чего проиграла” Палермо “(1:1, 0:1). В качестве футболиста уроженец “Пьяченцы” выиграл 11 титулов в составе “Ювентуса” и “Милана”, включая две Лиги чемпионов, а также становился чемпионом мира (2006).

Заметим, что “Болонья” в кампании 2017/18 годов заняла только 15 место в Серии А и только на 4 очка оторвалась от зоны вылета.

Примечательно, что брат Филипп — Симоне Индзаги, руководит главной командой римского “Лацио”.