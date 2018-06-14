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Bloomberg: гривна - мировой лидер по темпам укрепления

Bloomberg: гривна - мировой лидер по темпам укрепления

КИЕВ. 14 июня. УНН. Гривна возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару по итогам первого полугодия 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 7,7%, обойдя грузинский лари и колумбийское песо.

Как указывает издание, такая тенденция наблюдается несмотря на проблемы в экономике, военный конфликт на востоке Украины, высокий уровень коррупции и отсутствие международной финансовой поддержки. Как сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий, основной задачей для укрепления валюты является предотвращение зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.

Он также отметил, что регулятор сможет смягчить денежно-кредитную политику, как только увидит устойчивую тенденцию к снижению инфляции.

Как сообщал УНН, украинский бизнес начал класть больше денег на депозиты.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина, гривна
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