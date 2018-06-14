Комитет ВР прокомментировал норму об апелляции

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Комитете по вопросам правовой политики и правосудия заявили, что норма о апелляции соответствует заключениям экспертов Венецианской комиссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление соответствующего комитета.

“В Комитете по вопросам правовой политики и правосудия категорически опровергают обвинения общественных организаций относительно “не зачитывания Председателем Комитета поправок относительно апелляционного рассмотрения дел НАБУ в судах общей юрисдикции, а не в созданном Высшем антикоррупционном суде, а появления такой правки за час до голосования”, — указано в сообщении.

В нем уверяют, что при подготовке законопроекта ко второму чтению “Комитет согласился с рекомендациями экспертов Венецианской комиссии, в своем Заключении (пункт 35) обращали внимание на целесообразности того, чтобы дела, которые находятся на рассмотрении на момент начала работы Высшего Антикоррупционного суда продолжали рассматривать суды, где они на тот момент слушаются ”.

Как объясняют в комитете, в противном случае, передача дел “привела бы к перегрузке судей Высшего антикоррупционного суда, учитывая значительное количество дел, которые рассматриваются в судах первой и апелляционной инстанций до момента создания Высшего антикоррупционного суда. Кроме того, Комитетом было принято во внимание, что в соответствии с принятой в первом чтении редакцией законопроекта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда будет судом апелляционной инстанции только в отношении судебных решений Высшего антикоррупционного суда”, — отмечают в публикации.

В комитете добавляют, что речь идет о большом количестве уголовных производств, что сейчас подследственные Национальному антикоррупционному бюро, однако досудебное расследование которых осуществляли различные правоохранительные органы Украины.

“Передача таких дел в Высший антикоррупционный суд или даже обжалования решений судов первой инстанции (как правило, решения по уголовным делам всегда оспаривается одной из сторон судебного разбирательства) в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда фактически заблокировало бы работу этого учреждения на долгие годы”, — отмечают в комитете.

Поэтому на заседании комитета 21 мая 2018 было решено “рекомендовать учесть соответствующую правку определив, что судебное разбирательство уголовных производств в отношении преступлений, отнесенных настоящим Кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, который начался в судах первой и/или апелляционной инстанций до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, продолжается в этих судах”.

В комитете объясняют, что это правку отразили в подготовленной на рассмотрение Верховной Рады сравнительной таблице к законопроекту. В то же время ее не поставили в подтверждение при рассмотрении законопроекта в сессионном зале и оставили в его окончательной редакции.

Было проведено технико-юридическое обработки ее редакции, “в результате которого были обнаружены логические и терминологические несогласованности некоторых положений УПК в редакции законопроекта”.

“Для достижения правой определенности было уточнено и юридически правильно изложен пункт 20-2 раздела X и” Переходные положения “КПК, о чем Председатель Комитета объявил” под стенограмму “на заседании Верховной Рады Украины 6 июня 2018, еще за день до голосования за закон в целом”, — рассказывают в комитете, предоставляя выдержки из нее.

В комитете уверяют, что “ни в коем случае не может идти речь об осуществлении любых непубличных изменений или фальсификаций положений Закона Украины “О Высшем антикоррупционном суде”.

“Во избежание возможного нарушения Конституции Украины и логического согласования положений законопроекта, необходимые технико-юридические корректировки были неоднократно озвучены на заседании Верховной Рады Украины, совершенные абсолютно открыто и публично, оформленные Решением Комитета по вопросам правовой политики и правосудия и поддержаны Верховной Радой Украины”, — суммируют в комитете.