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Четверг, 14 июня 2018, 01:14 • Сергей Куркович • 4335
Украина завоевала четыре медали на женском ЧЕ по боксу
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Болгарии завершились решающие поединки чемпионата Европы по боксу среди женщин, который принимал город София. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.
В рамках финальных поединков Национальную сборную Украины представляла лидер команды в весе до 75 кг — Мария Боруца, которая принесла нашей команде серебряную награду соревнований.
Бронзовыми призерами соревнований стали:
Весовая категория 48 кг — Анна Охота
Весовая категория 64 кг — Мария Бова
Весовая категория 81 кг — Анастасия Чорноколенко.
Добавим также, на прошлом чемпионате Европы среди женщин (2016) Украина завершила выступления с “серебром” от Татьяны Коб и “бронзой” у Татьяны Петрович.
Источник: УНН