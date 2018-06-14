Украина завоевала четыре медали на женском ЧЕ по боксу

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Болгарии завершились решающие поединки чемпионата Европы по боксу среди женщин, который принимал город София. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.

В рамках финальных поединков Национальную сборную Украины представляла лидер команды в весе до 75 кг — Мария Боруца, которая принесла нашей команде серебряную награду соревнований.

Бронзовыми призерами соревнований стали:

Весовая категория 48 кг — Анна Охота

Весовая категория 64 кг — Мария Бова

Весовая категория 81 кг — Анастасия Чорноколенко.

Добавим также, на прошлом чемпионате Европы среди женщин (2016) Украина завершила выступления с “серебром” от Татьяны Коб и “бронзой” у Татьяны Петрович.