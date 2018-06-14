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Опрос: почти 40% американцев считают, что саммит США и КНДР снизил угрозу ядерной войны

Опрос: почти 40% американцев считают, что саммит США и КНДР снизил угрозу ядерной войны

КИЕВ. 14 июня. УНН. 39% американцев считают, что саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа снизил угрозу ядерной войны между двумя странами. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду итоги опроса, проведенного агентством Reuters совместно с исследовательским центром Ipsos, передает УНН.

При этом 37% признались, что не верят в изменения после встречи. В целом действия президента США по КНДР поддержали чуть более половины опрошенных, но только четверть считает, что саммит приведет к денуклеаризации Корейского полуострова.

40% респондентов считают, что стороны не будут выполнять свои обязательства по итогам саммита, противоположной точки зрения придерживаются 26% опрошенных.

Опрос проводился 12-13 июня среди 1 тысячи респондентов. Статистическая погрешность составляет 4%.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп уверен, что лидер КНДР Ким Чен Ын обязательно посетит Вашингтон в удачный для этого время. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

Источник: УНН
Теги: США, опрос, КНДР
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