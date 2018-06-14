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Король Бельгии пообещал национальной сборной поддержать ее на матче в Москве 23 июня

Король Бельгии пообещал национальной сборной поддержать ее на матче в Москве 23 июня

КИЕВ. 14 июня. УНН. Король Бельгии Филипп пообещал национальной сборной по футболу, “Красным дьяволам”, лично поддержать ее на матче со сборной Туниса в Москве 23 июня. Об этом монарх написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

“Счастливого пути, „Красные дьяволы“. Отличного чемпионата по футболу в России на кубке FIFA. Мы увидимся на матче 23 июня”, — написал Филипп. Бельгийская сборная прибыла в Россию в среду.

О визите монарха в РФ стало известно в начале июня, однако его дата ранее называлась. В официально опубликованной повестке дня короля эта поездка также пока не включена.

Соревнования в России также намерен посетить и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Как сообщал УНН, открытие ЧМ-2018 в России посетят лидеры только 15 государств и двух частично признанных республик.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, РФ, ФИФА, FIFA, Бельгия
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