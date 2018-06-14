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Сирия не будет сообщать о поставках Россией ракетных комплексов С-300

Сирия не будет сообщать о поставках Россией ракетных комплексов С-300

КИЕВ. 14 июня. УНН. Сирия не будет объявлять о поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом, как передало агентство SANA, заявил в среду в интервью иранскому телеканалу Al Alam президент республики Башар Асад, передает УНН.

По его словам, Дамаск “не считает нужным объявлять о поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300”. “Будут эти комплексы поставлены или нет, мы никому не будет сообщать, — сказал он. — Это оружие, и о нем узнают, когда оно будет применено”.

Асад рассказал, что Россия “не вмешивается во внутренние дела Дамаска” и взаимодействует с Сирией “как с дружественным государством”.

Также сирийский президент пришел к мнению, что РФ — “стойкий и верный партнер”. Конкретно Асад отметил, что по его мнению: “У российской стороны есть идеи, и она обсуждает их с нами, но всегда подчеркивает, что решение остается за сирийским руководством и народом. Таков твердый принцип политики России”.

Как сообщал УНН, в интервью иранскому телеканалу, переданном в среду агентством SANA, Башар Асад заявил , что США и Израиль “оказывают давление на боевиков, чтобы не допустить мирного урегулирования”.

Источник: УНН
Теги: РФ, оружие, Сирия, Дамаск
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