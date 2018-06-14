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Трамп заявил, что хочет вывести войска США из Южной Кореи, но пока об этом речь не идет

Трамп заявил, что хочет вывести войска США из Южной Кореи, но пока об этом речь не идет

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы все американские военнослужащие, дислоцированные в Южной Корее, вернулись бы домой, но пока о такой перспективе не идет. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

Трамп сообщил, что в ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре вопрос уменьшения численности американских военнослужащих в Южной Корее не обсуждался. “У нас 32 тысячи военнослужащих в Южной Корее, — сказал политик. — Я хотел бы вернуть их домой”. “Но сейчас это не обсуждается, (однако) в подходящее время будет (обсуждаться)”, — указал он.

“Этого не было на столе переговоров”, — отметил Трамп. Он выразил мнение, что Ким Чен Ын, вероятно, “хотел бы этого”.

“Я бы хотел вывести наши войска так быстро, как только мы сможем, потому что это дорого нам обходится”, — отметил глава Белого дома. Он утверждал, что Южная Корея не полностью компенсирует США расходы, которые Вашингтон тратит на содержание войск, находящихся на Корейском полуострове.

Как сообщал УНН, почти 40% американцев считают, что саммит США и КНДР снизил угрозу ядерной войны.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР, Южная Корея
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