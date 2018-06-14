Евросоюз и НАТО призвали не упустить возможность решить спор о названии Македонии

КИЕВ. 14 июня. УНН. Председатель Евросовета Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг призвали не упустить возможность решить спор о названии Македонии и перезапустить европейский и евроатлантический интеграционный процесс на Западных Балканах. Об этом говорится в совместном заявлении Туска и Столтенберга, распространенном пресс-службой Совета ЕС в Брюсселе, передает УНН.

“Мы приветствуем соглашение, достигнутое между премьерами (Греции Алексисом) Ципрасом и (Македонии Зораном) Заевым, по решению проблемы вокруг названия страны, — говорится в документе. — Мы надеемся, что удастся не упустить эту уникальную возможность перезапустить широкий европейский и евроатлантический интеграционный процесс на Западных Балканах. Это соглашение — пример для других, как обеспечивать мир и стабильность в регионе”.

Заев заявил на пресс-конференции во вторник, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики. По его словам, новое название страны — Республика Северная Македония. Заев уверен, что благодаря этому Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО.

Как сообщал УНН, договоренность между Афинами и Скопье об урегулировании спора по поводу наименования Республики Македония будет способствовать укреплению безопасности в регионе. На этом подчеркнула в распространенном во вторник заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науерт.