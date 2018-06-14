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Капитан Кравцов присоединился к сборной перед отборочными матчами ЧМ-2019

Капитан Кравцов присоединился к сборной перед отборочными матчами ЧМ-2019

КИЕВ. 14 июня. УНН. Капитан национальной сборной Украины по баскетболу центровой Вячеслав Кравцов начал тренировки в лагере “желто-синих”, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Тридцатиоднолетний центровой, который провел прошлый сезон в турецком “Эскишехире”, начал подготовку к матчам третьего окна квалификации чемпионата мира-2019.

Указано, что срок прибытия в расположение сборной Украины был согласован с главным тренером сборной раньше и четко соблюден. Первая часть игроков прошла диспансеризацию еще 6 июня.

Заметим, что наш центровой помог “Эскишехиру” пробиться в плей-офф чемпионата Турции, где клуб проиграл в 1/4 финала.

Кроме того, Кравцов является одним из самых результативных игроков сборной в квалификации к ЧМ-2019 — 14,5 очков 7,5 подбора.

Добавим, что 28-го июня Украина проведет 5-й поединок отбора к ЧМ-2019 с Турцией в гостях, а 1 июля наши соотечественники будут противостоять в Киеве Латвии.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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