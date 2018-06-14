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Двукратный чемпион Болгарии возглавил одесский "Черноморец"

Двукратный чемпион Болгарии возглавил одесский "Черноморец"

КИЕВ. 14 июня. УНН. Болгарский специалист Червенков стал новым главным тренером одесского “Черноморца”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “моряков”.

Между клубом и тренером был подписан контракт рассчитанный на три года.

На новом для себя посту 54-летний специалист сменит Константина Фролова, который возглавлял команду из Южной Пальмиры начиная с декабря 2017 года.

Червенков начал тренерскую работу в периоде 1997-2001 годов во главе “ДЮСШ ЦСКА” (София), затем возглавлял “Черно море” (Варна), “Минер”, ассистировал в “ЦСКА” (София). Был главным тренером ФК “Каунас” (Литва), “Харт оф Мидлотиан-2” (Эдинбург, Шотландия), ФК “Шилуте” (Литва), “Литекс” (Ловеч, Болгария), ФК “Севастополь”, “Татран” ( Прешов, Словакия), “Арсенал” (Киев). “Локомотив” (Горна-Оряховица, Болгария).

Примечательно, что болгарин в качестве футболиста дважды становился чемпионом страны (1987, 1991) и один раз обладателем Кубка Болгарии (1985, 1987).

Напомним, что “Черноморец” вылетел из УПЛ и проведет следующий сезон в Первой лиге Украины.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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