Двукратный чемпион Болгарии возглавил одесский "Черноморец"

КИЕВ. 14 июня. УНН. Болгарский специалист Червенков стал новым главным тренером одесского “Черноморца”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “моряков”.

Между клубом и тренером был подписан контракт рассчитанный на три года.

На новом для себя посту 54-летний специалист сменит Константина Фролова, который возглавлял команду из Южной Пальмиры начиная с декабря 2017 года.

Червенков начал тренерскую работу в периоде 1997-2001 годов во главе “ДЮСШ ЦСКА” (София), затем возглавлял “Черно море” (Варна), “Минер”, ассистировал в “ЦСКА” (София). Был главным тренером ФК “Каунас” (Литва), “Харт оф Мидлотиан-2” (Эдинбург, Шотландия), ФК “Шилуте” (Литва), “Литекс” (Ловеч, Болгария), ФК “Севастополь”, “Татран” ( Прешов, Словакия), “Арсенал” (Киев). “Локомотив” (Горна-Оряховица, Болгария).

Примечательно, что болгарин в качестве футболиста дважды становился чемпионом страны (1987, 1991) и один раз обладателем Кубка Болгарии (1985, 1987).

Напомним, что “Черноморец” вылетел из УПЛ и проведет следующий сезон в Первой лиге Украины.