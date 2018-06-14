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Трамп Китай не хочет, чтобы КНДР обладала ядерным оружием

Трамп Китай не хочет, чтобы КНДР обладала ядерным оружием

КИЕВ. 14 июня. УНН. Пекин не желает, чтобы Пхеньян обладал ядерным оружием, в связи с чем оказывал Вашингтону большую помощь в усилиях по организации саммита с КНДР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

“Я думаю, что Китай не хочет видеть ядерное оружие (у КНДР)”, — сказал Трамп. “Состоите вы в полудружеских отношениях с государством или нет, но если оно обладает ядерным оружием и расположено так близко, то вы не можете чувствовать что-то положительное”, — считает американский лидер.

В связи с этим Трамп отметил, что “Китай очень помогал” в налаживании диалога с КНДР. При этом, по его словам, помощь со стороны Пекина была меньше в последние два месяца, так как Китай “мог быть немного огорчен по поводу торговли”.

“Мы очень сильно закручиваем гайки в том, что касается торговли”, — сказал глава американской администрации. На вопрос ведущего о том, насколько сильно, Трамп ответил: “Увидите в течение ближайших нескольких недель, они (КНР) знают, что мы делаем”. При этом президент США подчеркнул, что, несмотря на торговые споры между двумя странами, у него “очень хорошие отношения” с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщал УНН, США планируют начать облагать пошлиной китайский импорт с 22 июня.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, КНДР, Дональд Трамп
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