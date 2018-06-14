Министр культуры Дании приедет в Россию поддержать сборную королевства на ЧМ-2018

КИЕВ. 14 июня. УНН. Министр культуры и по делам церкви Дании Метте Бок, который отвечает также за вопросы спорта, приедет в Россию на чемпионат мира по футболу, чтобы поддержать сборную скандинавского королевства. Об этом сама глава ведомства заявила в интервью, опубликованном на сайте датского издания Berlingske, сообщает УНН.

Бок планирует посетить матч Дания - Франция, который состоится в Москве 26 июня. По словам политика, датские футболисты нуждаются в поддержке, и это достаточный повод для визита представителя правительства Дании в Россию, несмотря на сложные отношения между РФ и Западом. При этом некоторые датские политики, представляющие как оппозиционные, так и правящие в составе коалиции партии, считают, что министру не следует ехать в Москву по политическим причинам.

После инцидента в Солсбери Дания в знак солидарности с Великобританией выслала двух российских дипломатов и рассматривала вопрос о бойкоте ЧМ-2018 членами кабмина. Другие представители датского правительства пока не сообщали о планах отправиться в РФ на матчи чемпионата. Не планируют ехать на ЧМ и члены королевской семьи Дании, однако в пресс-службе королевского дворца информагентству Ritzau бюро заявили, что это никак не связано с разногласиями между Копенгагеном и Москвой.

Как сообщал УНН, король Бельгии пообещал национальной сборной поддержать ее на матче в Москве 23 июня.