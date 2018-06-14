Генассамблея ООН приняла резолюцию по Палестине

КИЕВ. 14 июня. УНН. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в среду осудила Израиль за непропорциональное применение силы против участников массовых выступлений на границе сектора Газы и распорядилась изучить варианты предоставления международной защиты палестинцам. Соответствующая резолюция принята большинством голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ООН.

За документ высказались 120 стран Генассамблеи. Против его принятия проголосовали восемь стран, в том числе Израиль и США. Еще 45 делегаций при голосовании воздержались.

В принятой резолюции ГА осудила “чрезмерное, непропорциональное и неизбирательное” применение Израилем силы против участников массовых выступлений на границе сектора Газа, а также потребовала “воздержаться от подобных действий”. Генассамблея призвала рассмотреть “меры, гарантирующие безопасность и защиту палестинского гражданского населения” на “оккупированных территориях, включая сектор Газа”. В этой связи ГА поручила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в течение 60 дней подготовить доклад с предложениями “о способах и средствах, которые позволят обеспечить безопасность, защиту и благополучие палестинского гражданского населения, находящегося в израильской оккупации, включая рекомендации относительно международного механизма защиты”.

В тексте не упоминается движение ХАМАС, которое с точки зрения Израиля несет ответственность за гибель палестинцев. В целом документ повторяет формулировки проекта резолюции, который был вынесен на голосование в Совете Безопасности 1 июня и был заблокирован США. При этом рассмотренный в тот же день американский документ, касавшийся действий ХАМАС, не нашел поддержки в Совбезе.

Как сообщал УНН, недавно стало известно, что в ООН рассмотрят заблокированную США резолюцию о защите палестинцев.