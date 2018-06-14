Зеркало: концепта и консенсуса в "нормандском формате" о миротворцах на Донбассе нету

КИЕВ. 14 июня. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что на переговорах “нормандской четверки” отсутствуют консенсус и единая позиция по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе. Об этом она сказала в эфире “5 канала”, передает УНН.

“Для того, чтобы найти какие-то компромиссы, надо сначала иметь какой-то концепт. Можно говорить о разных стадиях, о разном персонале, обо всем остальном, если у вас есть концепт того, что вы хотите достичь и договоренность между сторонами о достижении целей этого концепта. Концепта нет”, — сообщила Зеркаль.

Заместитель министра также добавила, что: “Концепта в „нормандском формате“ по миротворческой миссии нет, конечно, что нет и консенсуса”.

“Лавров (глава МИД РФ) продолжает играть в игру, в то, что миротворцы нужны для сопровождения СММ ОБСЕ, при том, что речь идет только о том, чтобы сопровождать там, где им будут позволять эти местные “авторитеты”, — сказала она .

Также по ее словам, позиция российской стороны о необходимости миротворческих сил для сопровождения наблюдателей ОБСЕ является шагами назад.

Как сообщал УНН, Зеркаль рассказала о доказательствах в поданном в суд ООН делу о РФ.