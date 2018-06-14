Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 июня 2018 08:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5640
Версия для печати

Эрдоган готов рассмотреть вопрос отмены режима чрезвычайного положения в случае победы на выборах

Эрдоган готов рассмотреть вопрос отмены режима чрезвычайного положения в случае победы на выборах

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении рассмотреть вопрос отмены режима чрезвычайного положения в случае победы на предстоящих досрочных президентских выборах. Об этом турецкий лидер рассказал в интервью телеканалу 24 TV, сообщает УНН.

“Режим ЧС является мерой, направленной на устранение террористической угрозы. После выборов 24 июня, в случае продолжения наших полномочий, мы в первую очередь рассмотрим вопрос о снятии режима чрезвычайного положения”, — приводит телеканал слова президента Турции.

Ранее Эрдоган в интервью телеканалам CNN Türk и Kanal D уже не исключал возможность отмены режима чрезвычайного положения после выборов.

Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, действуют ограничения на проведение митингов и некоторых массовых мероприятий, силовые ведомства имеют более широкие права, необходимые для поддержания безопасности. Некоторые европейские страны и оппозиция в республике критически отнеслись к идее очередного продления режима ЧП из-за того, что оно угрожает свободам граждан. Однако Эрдоган заявил, что “режим чрезвычайного положения не мешает ни гражданам, ни иностранцам, ни представителям бизнеса”.

Как сообщал УНН, Эрдоган решил предложить Путину “совместно производить” С-500.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЧП, чрезвычайное положение, Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.