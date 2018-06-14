Трамп о возвращении РФ в G8: я мог бы спросить у Путина - когда вы пойдете с Украиной?

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп выступает за возвращение России в Группу семи и восстановления формата "восьмерки" (G8), так как его личные встречи с президентом РФ Владимиром Путиным помогли бы решить международные проблемы. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

Трамп, говоря о саммите Группы семи в Канаде, отметил: “Мы, возможно, потратили 25% нашего времени на обсуждение России”. “И я сказал себе: “Разве не лучше было бы, если бы они (российская сторона) были здесь?” — добавил глава Белого дома, заверив, что он “не за Россию, а за США”.

Президент США также заявил: “На днях вечером у нас был обед в Канаде, и, к примеру, если бы Владимир Путин вместо кого-то другого сидел рядом со мной за столом, я бы сказал: “Не сделаете ли вы мне одолжение и не уйдете ли из Сирии? Не сделаете ли вы мне одолжение и не уйдете ли из Украины?”

“Думаю, возможно, у меня были бы с ними (с российской стороной) хорошие отношения, — добавил президент США. — Или, возможно, мы могли бы поговорить лучше, чем когда приходится звонить по телефону”.

“Если бы он был на этой встрече, я бы мог попросить его сделать то, что лучше для мира, что лучше для нашей страны, что лучше для него”, — заключил Трамп. Он также выразил уверенность в том, что при нем отношения между Россией и США будут более уважительными, чем при прежнем американском руководстве.

Как сообщал УНН, Пекин не желает, чтобы Пхеньян обладал ядерным оружием, в связи с чем оказывал Вашингтону большую помощь в усилиях по организации саммита с КНДР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.