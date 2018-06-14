Новости: Экономика
Четверг, 14 июня 2018, 06:21 • Алексей Супрун • 4875
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,12 грн/доллар
КИЕВ. 14 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,12 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 июня установлены на таком уровне:
26,124210 грн за доллар;
30,732521 грн за евро;
0,413910 грн за российский рубль;
34,840178 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 июня курс всех валют, кроме доллара (курс которого вырос) — снизился.
Источник: УНН