Официальный курс гривны установлен на уровне 26,12 грн/доллар

КИЕВ. 14 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,12 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 июня установлены на таком уровне:

26,124210 грн за доллар;

30,732521 грн за евро;

0,413910 грн за российский рубль;

34,840178 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 13 июня курс всех валют, кроме доллара (курс которого вырос) — снизился.