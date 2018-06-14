Заблокированная комиссия "Украина-НАТО": МИД рассчитывает на помощь США
КИЕВ. 14 июня. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль убеждена, что без помощи США будет трудно снять блокаду заседания комиссии “Украина-НАТО”. Об этом она сообщила в эфире “5 канала”, передает УНН.
“Блокада Будапештом заседания комиссии „Украина-НАТО“ продолжается, несмотря на критику НАТО и стран ЕС. Здесь же также вопрос компромисса. Компромисс достигнут о проведении 22 июня совместной встречи министров образования и иностранных дел, посвященной вопросу развития отношений Украины и Венгрии, и нам нужно делать, чтобы они улучшились, чтобы не было проблем на различных международных площадках”, — сообщила Зеркаль.
Она также добавила, что: “В то же время министр образования Лилия Гриневич встречалась с общинами, они согласовали план. Конечно, они не могут принять самостоятельно решение, потому что община существует от финансовых ресурсов, которые им предоставляют из Будапешта ”.
“Мы рассчитываем, что в этой плоскости помощь США является существенной, особенно что касается диалога с венграми. Ибо без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду”, — сообщила заместитель министра.
Как сообщал УНН, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что на переговорах “нормандской четверки” отсутствуют консенсус и единая позиция по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе.